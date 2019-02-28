賣電子菸給國中生 魔術社老師被學校解聘

2019-02-28 17:32

〔記者張軒哲／台中報導〕電子菸入侵國中校園？台中市海線一所國中魔術社曾姓外聘老師，讓學生買電子菸，曾姓老師坦認有賣電子菸給一名學生，但屬魔術表演用，未賣菸油，他已向學校請辭。台中市府表示，已派員調查，初步了解電子菸未具「菸品形狀」，應無法可罰。經該校方全面清查後，本案為單一個案，校方也解聘該名教師，並通知學生家長，及針對該名學生實施菸害防制教育。

曾男本身是街頭藝人，6年前就近在住家附近的國中魔術社擔任外聘指導老師，但傳出他賣電子菸給國三一位男學生。該校校長指出，學生開學後，因在學校被同學聞到飄散菸味，經導師調查才追出學生是在校外向曾老師購得電子菸。

曾老師向校方指稱，因魔術表演會使用到電子菸製造煙霧，再灌進泡泡內，他都隨身攜帶。該名學生去年曾多次詢問他使用方法等，還跟他借，但他都不借。農曆年前跟學生在校外巧遇，他拗不過學生請求才出借。事後他要求學生歸還，但他都不還，一週後改口要購買，他才以1250元賣出。坦承做錯事，對學校、家長及學生感到很抱歉。

台中市衛生局指出，《菸害防制法》規定電子菸須具「菸品形狀」，經了解，該名老師販售的電子菸並非細長菸品形狀，若老師確定沒有賣菸油給學生，也不符合《藥事法》規範，恐無法可罰，會進一步調查釐清，若有違法會究辦。

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