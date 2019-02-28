二二八連假爆車潮 台灣燈會、墾丁車潮壅塞

2019-02-28 14:56

［記者陳彥廷／屏東報導］今天是二二八連假首天，由於台灣燈會就位於國道三末端的大鵬灣，車潮一早湧現，從台88快速道路接入國道三的交流道，已經出現壅塞，台灣燈會辦公室預估今天人潮上看百萬。

除了燈會外，南屏東還有恆春半島這個旅遊景點，連假本來就有基本人潮，更別說許多民眾將採恆春半島及台灣燈會的「兩個願望一次滿足」的旅遊模式，預料人潮爆「鵬」。

今天一早，台88快速道路通往國道三匯入道，就已出現壅塞，南州交流道更是因為往墾丁或到燈會的車輛都會匯流，已出現小幅度回堵。

至於往南到恆春半島的交通節點枋寮水底寮，早上10：47分開始實施調撥車道，讓南下車輛用路。

還有網友在屏東縣長潘孟安的臉書表示「今天國道三台中交流道以南都塞了」，顯見燈會吸引力。

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