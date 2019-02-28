大里光正段社宅超搶手 僧多粥少中籤率約11％

2019-02-28 13:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕大里光正段第1期社會住宅超搶手，入住申請高達1781件，市議員李天生今日說，僧多粥少中籤率僅11%，顯示民眾住屋需求迫切，要求市府繼續推動社宅。市府回應，已著手規畫第2、3期工程，其中2期工程預計興建230戶。

大里光正段社宅第一期工程去年底完工，今年3月29日進行電腦抽籤，抽出正、備取承租戶，共釋出196戶，包括1房型118戶、2房型68戶、3房型10戶；第1年的租金5折優惠，月租金1房型2700至3500元、2房型5900至6100元、3房型8200元。

李天生指出，台中市首座社會住宅豐原永康段社宅，從1696位合格申請人抽出194戶，中籤率約11%。大里光正段社宅雖然地處偏遠郊區，不過申請入住高達1781件，預計抽出196戶，中籤率和豐原永康段社宅差不多。

李天生強調，光正段社宅鄰近大里及仁化工業區、朝陽及修平科技大學，民眾住屋需求量龐大，第1期工程根本無法滿足大家需求，由於該處基地寬敞，還有不少空間，要求市府繼續推動2、3期工程，同時規畫停車空間，並加強查訪杜絕中籤戶私下轉讓圖利的情形。

台中市住宅發展處說，由於有市場需求，加上基地還有發展空間，已著手規畫第2、3期工程，其中2期工程預計興建230戶，同時闢建地下停車場，滿足住戶停車需求，預估總工程經費9億元，如果順利，希望趕在今年底動工；至於議員提醒中籤戶私下轉讓圖利一事，會加強查訪核對，嚴格制止發生。

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