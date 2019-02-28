福安宮元寶燈飾災後修復 排隊索取元寶人潮更多

2019-02-28 13:01

〔記者李立法／屏東報導〕車城福安宮設在台灣燈會園區的巨型元寶燈飾災後快速修復，不影響民眾賞燈，廟方將持續在燈會現場發放元寶金幣，聽到消息的民眾今早便提前入園排隊，隔壁的玉皇宮燈飾區也將在下午4點過後發放吉祥金鵰公仔，宗教燈區熱鬧可期。

昨天下午大鵬灣宗教燈區疑因民眾抽菸亂丟煙蒂引發火警，燒毀福安宮部份燈飾，所幸受損範圍不大，廟方今天已完成修復，早上10點不到，巨型元寶燈飾入口前已經出現排隊人龍，等著下午索取廟方發放的祈福元寶小金幣，發放數量可能超過3千枚。

玉皇宮總幹事郭明賢表示，玉皇宮燈飾區也將在下午4點左右，發放玉皇大帝加持過的吉祥金鵰公仔，數量超過2千個，燈飾前中午過後陸續湧進排隊索取人潮，台灣燈會宗教燈區將會是越晚越熱鬧。

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