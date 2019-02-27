公認史上最美 蘇貞昌邀全國民眾參觀屏東燈會

2019-02-27 22:43

〔記者葉永騫／東港報導〕行政院長蘇貞昌今晚到屏東參觀台灣燈會，她向全國民眾推薦，把握二二八連假時間來參觀被公認是史上最美的燈會，品嚐海洋、黑珍珠蓮霧等農特產品，而蘇貞昌的女兒蘇巧也參與家鄉燈會創作，讓爸爸在介紹燈區作品時格外開心。

蘇貞昌說，他向全國民眾報告，這次屏東燈會被公認為史上最美的燈會，遊客爆量，接駁車都非常努力載運各地來的遊客，他特別呼籲全國民眾來看最美的燈會，最後幾天碰到連假，大家要把握機會，同時也到東港等地區吃最好的海鮮、黑珍珠蓮霧以及各種農特產，屏東相當熱情，非常歡迎大家，

蘇貞昌並且實地參觀燈會，透過網路直播向全國民眾介紹特色燈區，說明花燈的特色，而蘇貞昌的女兒蘇巧純在這次燈會中也帶領國際知名的設計團隊為家鄉的燈會創作了4組與民眾同樂的互動燈組，分別是「思想風起」、「泰武吧！音樂」、「年年有餘」、「心語旅程」，將記憶中的藍皮火車元素轉化為具有聲光效果的燈座，讓蘇貞昌感受特別的深刻，因此為這些火車聲音就是昔日的生活記憶，而小琉球的飛魚化作互動藝術從水中躍出，還有來自落山風與百步蛇的風鈴等，讓科技互動充滿溫度，蘇院長逐一的介紹，並且和民眾一起開心大喊「我的未來不是夢」，爸爸介紹起女兒的作品相當的自豪。

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