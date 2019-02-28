台日合作垃圾變黃金 採集銅藻開發食品

2019-02-28 10:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣北部海域近年春季都會隨洋流漂來大量銅藻，漁民看到就頭大，深怕銅藻會造成漁具或是漁船引擎損壞，不過，昨天有日本業者來台出海採集銅藻樣本，說這些銅藻是他們要用來開發食品原料的品種，未來可能會尋求漁民合作採集，「台日跨海結盟讓垃圾變黃金！」

海大專研藻類研究的水產養殖系教授陳衍昌指出，銅藻是一種分布在日本、韓國及中國北方海域常見的溫帶馬尾藻，冬末、春初大量繁殖，每天可以長約一公尺，受氣候變化影響，近年常沿著潮流飄來台灣北部海域，從淡水、基隆北海岸到東北角都有，數量十分驚人。

這些從日、韓及中國飄來的銅藻，可能會造成漁船螺旋槳故障、漁網絞網、近海的魚貝類受困死亡，銅藻若漂進沙灘，還會形成環境汙染，過去基隆市環保局曾焚燒數百噸的銅藻，「藻」滿為患令人頭痛。

不過，現在「藻災」可能出現轉機，因為近年來日本海域的銅藻產量不足，日本秋田縣銅藻食品製造業聽聞台灣反而遭到銅藻肆虐，於是尋求陳衍昌協助，來台採集銅藻樣本。

基隆市政府產業發展處海洋事務科長蔡馥嚀說，昨天日本業者採樣發現，漂來台灣海域的銅藻，就是他們想要的品種，因下個月才是成熟季節，還會再來一趟確認，未來若能媒合成功，漁民可協助收集銅藻增加收入，並透過本地冷凍倉儲業者協助前處理及冷凍配送，也可以減輕海岸環境處理的負擔，日本業者也能解決產量不足的問題，多方都受益。

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