阿塱壹台灣雲豹目擊影像曝光？ 記者被嚇出一身冷汗

2019-02-27 20:23

［記者黃明堂／台東報導］台東縣達仁鄉阿塱壹部落傳出有2組共6位巡守隊人員在山區目睹活生生台灣雲豹，今晚部落主席潘志華手持這2次事件的雲豹影像畫面召開記者會，讓眾記者們繃緊神經，不過，後來說是用「畫」的，模擬目擊經過。

潘志華是台東南島社區大學副總幹事，今晚與理事長高正治、台東大學教授劉炯錫等人召開記者會，訴求林務局退出山林，由部落自主守護傳統領域。同時，募款進行雲豹生態調查及保護。

記者會現場擺了兩種畫面，一張是峭壁上一隻長鬃山羊，正面臨台灣雲豹的獵捕；另張更逼真，是野狼機車車頭，前方有一隻台灣雲豹，投影畫面還標示「機車騎士遇見雲豹」。他們表達了數10分鐘的訴求，始終未說明畫面，高正治還說「這些照片公布了以後，希望大家一起來維護」，此話一出，記者們震驚。

不過，潘志華應記者要求說明畫面細節時表示，「這是用畫的」，模擬族人兩次目擊雲豹的場景」。

潘志華說，族人目睹雲豹事件公布後，有很多人嘲笑族人是不是喝醉了，錯把石虎看成台灣雲豹。事實上，他自己最早聽族人描述時，一開始也認為他們在「虎爛」，但聽他們敘述，相信都是真的。

潘志華說，具體目擊時間及地點都不能公布，只能說都是近2年內的事，都是在晚上，由巡守隊員目睹，他們形容豹體有大人張開雙臂那麼長，約180公分，絕對不可能是石虎，因為石虎只比貓大一點。而且在峭壁人與豹距離約100公尺，夜間不可能在這麼遠距離還看到體型小的石虎。

高正治說，南島社大募款行動目前已接到26筆總數約10萬元的捐款。

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