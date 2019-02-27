交通部展開訪查交通事業 走上罷工前化解危機

2019-02-27 16:36

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工雖已落幕，但傳出多個交通相關工會也在醞釀罷工，成為交通部燙手山芋。交通部長林佳龍說，目前採取「危機預防」方法，與勞動部共同訪查，避免走上罷工一途。他也支持交通事業應有預告期，減輕對社會大眾影響。

林佳龍說，針對罷工危機，採取預防方法，交通部與勞動部先行訪查，了解各交通事業可能的勞資爭議並及早解決，避免問題惡化，最後勞資衝突、走上罷工，造成更大傷害，已開始調查訪問，得到很好反應。

他指出，勞資爭議影響社會大眾，無論勞動部負責勞資協商與解決爭議或交通部作為運輸業主管機關，均希望勞資雙方坐下來談，以協商解決問題、創造公司最大利益。華航機師罷工給予各界學習機會，無論華航、長榮或任何交通業者，資方應儘快了解勞方訴求，他強調，勞資協商不是零和遊戲，而是創造雙贏。

林佳龍表示，台灣是法治國家，依法行政，也尊重勞資雙方應有權益；不過，交通事業罷工確實影響社會程度更大，若有適當預告期，就交通部立場支持，但解決爭議希望不要走上罷工。

針對勞工認為預告恐降低罷工力量，但林佳龍說，越是信任對方，將帶來越好的結果，且資方仍有其他合法手段，對勞方不一定有利。大家都在同一個公司，還是要長久相處，一旦防衛性設想對方最差一面，反而也將造成自己最差的後果，期待勞資雙方多溝通，從小事開始解決，建立互信基礎。

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