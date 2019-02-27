煮一桌山東料理！中和里長義賣募款萬元做公益

2019-02-27 15:06

〔記者邱書昱／新北報導〕煮一手好料，里長的山東料理義賣萬元做公益，新北市中和區德行里長陳靜宜連續8年辦理愛心義賣活動，擅長製作韭菜盒、蔥油餅、餡餅及水餃等麵食點心，成為里民口中的「美食達人」，每個月舉辦的老人共餐，都是她親自設計菜單、採買食材。

今年59歲的陳靜宜是山東人，自小生長於眷村，除了山東麵食料理外，就連客家料理也很在行，愛心義賣活動端出好料，經常開賣就秒殺，都能募款上萬元，幫助里內弱勢及獨居老人。

挑選食材上，陳靜宜都是以在地的當季蔬果，搭配老人家喜愛的水餃及韭菜盒等山東味，尤其水餃內餡以韭黃、後腿肉8：2比例混合少量蔥花、薑絲，餃子皮薄餡嫩，蔬菜的甜味跟肉香融為一體，一口咬下還有爆漿的感覺，適合牙口不好的老人家食用。

82歲的薛阿嬤子女在外工作，本來獨居生活孤單無伴不想出門，但里長跟志工常來邀約戶外共餐，她笑著說，現在最期待每次共餐和鄰居話家常，里長的手作的山東水餃超有料，皮薄肉嫩多汁，好消化。

除此之外，陳靜宜將一處閒置空地，改造為複合式公園，設置多樣體健設施，種植薑、芋頭、地瓜葉等蔬菜作為老人共餐食材，也成為長輩散步的好去處。

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