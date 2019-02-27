蕉農控：產量去年一半 蕉價不到去年一半

2019-02-27 13:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣香蕉價格崩跌，南部每公斤批發價僅12元，也是香蕉主要產地的雲林莿桐，蕉價也受大環境影響而下跌，但蕉農不解的是，目前香蕉產量不到去年同期的一半，產地價每公斤約12到15元，不到去年30元的一半，顛覆量少價高的傳統印象，質疑「見鬼了」，希望政府介入調查。

「產量供過於求價格跌，合理！產量只剩一半，價格也跌，那就是有鬼了。」最近台灣香蕉價格重挫，蕉農認為根本違反市場法則，因為香蕉產量減少，沒有理由跌價；也有人表示，日前有人在臉書發表香蕉會跌價的說法，認為已影響市場價格。

莿桐果菜生產合作社理事長蘇明利表示，往年這個時，合作社每週可收蕉農繳交7千箱香蕉，每箱15公斤，由於今年天氣熱，香蕉早熟提前採收，目前每週產量只剩2千箱，但產地價卻從去年每公斤30元跌到現在的12至15元，蕉農問他到底什麼原因造成跌價，他也說不出個所以然來。

蘇明利指出，目前市場香蕉並沒有供過於求，目前零售的的「黃蕉」每台斤約20至30元，並沒有隨著產地價格下跌而跟著跌。

也有蕉農表示，目前台北批發市場香蕉拍賣價每公斤約38元，扣掉產地運送到台北市場的管銷費用10元，產地價應該有28元左右，但目前只剩15元，中間的價差到底是誰賺走了？

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