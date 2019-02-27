蕉農控盤商預告收購殺到10元 公平會要查

2019-02-27

〔記者黃佳琳、王榮祥、廖千瑩／綜合報導〕百餘名蕉農前天在旗山香蕉集貨場抗議盤商壟斷青蕉收購價，甚至預告收購價要下殺到十元，讓蕉農群情激憤。公平會昨表示，已介入調查，併同去年六月旗山香蕉盤商加價收購卻被打一案一起查，南部中心也約談檢舉人、釐清盤商是否涉及聯合壟斷；高雄橋頭地檢署亦在偵查其中涉及強暴、脅迫妨礙農產品販運案情。

韓國瑜：考慮優先行銷香蕉

曾三度宣示要幫蕉農解決產量過剩問題的高雄市長韓國瑜，昨在海外得知蕉農抗議要求下台後表示，會考慮優先行銷香蕉。高市副市長李四川則指出，市府會努力拓展通路，也會去了解盤商如有壓低價格或不合理，會依法處理。

農糧署副署長蘇茂祥昨透過直播指出，二月接獲民眾檢舉臉書社團「國聯農產各縣市香蕉價格與種植聯盟」，涉及青蕉收購價格盤商聯合壟斷的截圖資料（見右圖，記者黃佳琳翻攝），農糧署立即移送公平會。

公平會副主委彭紹瑾說，將釐清盤商間是否有意聯絡，例如開會討論收購價格，共同決定價格，或是彼此間是否有資料傳遞與談話紀錄。一旦違法確定，可處十萬元以上、五千萬元以下罰鍰，若遭罰仍未改正，罰鍰將加重為二十萬元以上、一億元以下，可連續罰到改善為止。

「國聯農產各縣市香蕉價格與種植聯盟」管理員之一的賴建邦昨夜發文，指下週二要被公平會約談，因有人發動全國造謠，說他控制全國農產交易，但實是蒙受不白之冤，他無償在臉書經營社團，讓農產品能公開產地價格，未來也一定要做下去。

知情人士則指出，今年暖冬，又遇到北農過年期間休市，過年後市場還在消化年前採收的庫存香蕉，過年後開市，全國各地香蕉又持續採收，市場爆量，價格怎麼可能會好。以昨天收購價來說，雲林收每公斤十六元、屏東及旗山收十四元，各地收購價都不高，只能說是市場機制決定一切。

二月到貨量較去年同期增21％

根據資料，二月一日至廿五日，全國香蕉到貨量共卅四萬公斤，去年同期廿八萬公斤，增加兩成一。抗議的高雄蕉農則指出，去年收購價還有一公斤二十八元，今年卻直直落到只剩十元，價格遭到壟斷壓低，腰斬再腰斬。

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