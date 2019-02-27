旗山蕉農控訴盤商壓低價格 陳吉仲：公平會已介入調查

2019-02-27 13:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄旗山蕉農控訴盤商壟斷，壓低香蕉收購價格到每公斤10元，農委會主委陳吉仲今天到立法院進行業務報告時，立委也要求農委會介入處理，陳吉仲指出，目前產地價格每公斤有13到14元，公平會和檢調單位都已經介入調查。

立委陳亭妃指出，最近蕉農憤怒盤商剝削，網路還傳出盤商丟出每公斤10元的價格，蕉農會不會被剝削？如果蕉農都已經站出來控訴盤商，這樣的訊息出來後農委會還眼睜睜看事實發生就是無能。

立委邱議瑩指出，旗山農會說今天香蕉每公斤大概有17、18元，現在旗山根本沒有10塊錢的香蕉，但是媒體炒作旗山香蕉崩盤、被盤商控制，盤商人為操縱價格的事情上農委會是否有所掌握？立委周陳秀霞也說，上次九合一選舉農業縣大敗原因之一，就是農業產銷失衡問題，這次為什麼出現蕉農控訴盤商剝削壟斷，造成香蕉收購價慘跌？

此外，邱議瑩也提到，農民不希望媒體用「崩盤」的方式報導農產品價格下降，因為會造成所有盤商都會用崩盤價買進，導致農民欲哭無淚。

陳吉仲接受媒體訪問時指出，這裡面牽扯複雜社會問題，去年第一時間協助已經檢調單位和公平會介入調查，其中牽涉到香蕉農的權益，特定農產品採收的時候，價格如果被少數特定販運商決定，政府一定會介入出手。

陳吉仲表示，陳吉仲指出，本來旗山香蕉是到3月才會盛產，但是今年暖冬造成提早採收，而且目前產地價格每公斤不是只有10塊，甚至有到13、14塊，市場上只要有不正確的訊息報導，就會影響產地價格，媒體報導時農委會可以提供完整產地批發市場價格，農委會也責無旁貸提供會公布在網站，不能因為不實報導影響農民權益。

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