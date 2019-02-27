蘭嶼護理師事件爭議 立委要求「冒險犯難」從寬認定

2019-02-27 10:30

〔記者劉力仁／台北報導〕蘭嶼護理師蔡邑敏搭黑鷹墜機罹難，銓敘部核發撫卹金過程緩慢，各界砲轟銓敘部官僚，今天立法院司法及法制委員會委員要求銓敘部，未來類似事件從寬認定、從速認定，避免造成家屬二度傷害。

107年2月5日，蘭嶼1名81歲長者吃藥時噎到，需要急救。空勤總隊派遣一架UH-60M型黑鷹直升機前往蘭嶼載送病患，當天深夜11時起飛不到3分鐘，直升機就墜海失事，正駕駛員、副駕駛員、機工長、病患、病患家屬及護理師蔡邑敏等6人罹難。

根據公務人員撫卹法第5條，將公務人員因公死亡區分為6等級，最高級為「冒險犯難或戰地殉職」，之後依序為「執行職務發生意外或危險以致死亡」、「公差遇險或罹病以致死亡」、「於執行職務、公差或辦公場所猝發疾病以致死亡」、「戮力職務，積勞過度以致死亡」、「因辦公往返，猝發疾病、發生意外或危險以致死亡」等6項，蔡邑敏家屬申請最高等級撫卹金，除給予一次撫卹金外，另給予加給撫卹金，金額為一次撫卹金的5成。

銓敘部2018年10月間收到申請案之後，以蔡邑敏的服務機關未提出完整事證資料，飛航安全調查委員會也尚未公布調查結果，未提請因公審查小組審議，遲遲未做成最終處分，引發各界怒火，行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰都表達高度不滿，銓敘部緊急補救，今年2月13日召開臨時審查會，聽取飛安專家報告，通過蔡邑敏符合因公殉職的最高等級「冒險犯難」。

立委吳志揚、管碧玲、何志偉、洪慈庸、周春米等人認為，「冒險犯難」認定標準及認定程序必須檢討，要求未來必須從寬認定。

銓敘部部長周弘憲表示，未來類似事件會盡速處理，更主動積極蒐集資料，也會檢討審查小組的組成背景，避免類似事件發生。

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