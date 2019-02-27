今氣溫明顯回升 明起北台灣迎接濕涼天氣

2019-02-27 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北季風持續減弱，氣溫明顯回升，北台灣及宜花高溫25至28度，中南部及台東高溫約26至30度，各地早晚仍涼，清晨夜裡中部以北低溫15、16度，其他地方約17至20度，西半部日夜溫差大，各地大致為多雲到晴天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

今日空氣品質部分，環境場逐漸轉為偏東風至東南風，西半部位於背風面，整體擴散條件轉差；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，其中竹苗空品區清晨有渦流現象，污染物易累積，沿海地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區主要為「橘色提醒」等級，內陸山區風速偏弱，局部地區可能達紅色警示等級；雲嘉南以及高屏空品區擴散條件不佳，空氣品質為「紅色警示」等級。

週四、週五（28日、3月1日）第一波東北季風影響，北部及東北部整天濕涼並有短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地仍為多雲到晴的天氣。週六（2日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣型態，午後各地山區偶有局部短暫陣雨。

下週日（3日）鋒面通過及第二波東北季風再增強，下週一、下週二（4日、5日）東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣天氣再轉濕涼，但中南部降溫幅度不大，白天仍維持溫暖天氣；天氣方面，迎風面的北部及東半部地區降雨機率提高、有局部短暫陣雨，中南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

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