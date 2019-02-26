週三回溫！ 各地大致晴朗好天氣 西半部空品差

2019-02-26 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕由於明天東北季風減弱，各地的氣溫也隨之明顯回溫，不過日夜仍溫差大，且除了東半部地區及北部山區易出現局部陣雨外，其他地區大致為多雲到晴的天氣型態；強烈颱風「蝴蝶」仍在台灣東南東方2170公里的海面上，目前對台灣沒有直接影響。

據《中央氣象局》預報，明天（2月27日）由於東北季風持續減弱，使氣溫明顯回升，各地的天氣型態大致為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區會有局部短暫雨；台灣西半部地區與金門、馬祖在明晚至後天清晨易出現低雲或局部霧影響能見度，提醒民眾行車用路時請注意安全，往返離島也請留意航班資訊。

颱風方面，今年第2號強烈颱風「蝴蝶」，下午2點時位在鵝鑾鼻東南東方2170公里的海面上，朝西北西方向緩慢移動，目前對台灣的天氣沒有直接影響，不過東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪發生，氣象局也在今天下午5點針對台東發佈長浪警報，在該處進行海邊活動及海上作業時請注意安全。

溫度方面，北台灣及宜花高溫25至28度，而中南部及台東高溫約26至30度，不過各地早晚仍涼，清晨夜裡時中部以北低溫約15、16度，其他地方約17至20度；西半部日夜溫差大，請適時增添衣物以免著涼。

紫外線方面，各地僅澎湖縣的紫外線指數達過量級；新竹縣與新竹市達中量級；而台北市、新北市、基隆市 、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、金門縣與連江縣等19個縣市達高量級

氣象局提醒，位在過量級地區的民眾請做好防曬做施，並在上午10點至下午2點最好不要在烈日下進行活動；而高量級地區的民眾也需做好防曬措施，並盡量待在陰涼處。

空氣品質方面，明天（27日）的環境鋒場逐漸轉為偏東風至東南風，而由於西半部位於背風面，整體擴散條件轉差；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，其中竹苗空品區清晨有渦流現象，污染物易累積，沿海地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區主要為「橘色提醒」等級，內陸山區風速偏弱，局部地區可能達紅色警示等級；雲嘉南以及高屏空品區擴散條件不佳，空氣品質為「紅色警示」等級。

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