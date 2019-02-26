今明回暖轉晴！彭啟明：228連假頭尾有天氣變化

2019-02-26 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（26）日天氣開始回暖，氣象專家彭啟明表示，天氣將回溫至週三，週四氣溫短暫下降，週五下半天開始回暖到週日，228連假天氣不差，但假期頭尾易有變化。

彭啟明表示，今晨溫度回升到16-18度，這兩天東北風將持續減弱，轉為偏東風到偏南風，今天北部白天回溫可以到22-24度，中南部可以到27-29度，明日回溫幅度更大，除了東半部雲量較多，西半部可以看到陽光，建議民眾可以把握這兩天較穩定的天氣。

彭啟明指出，預計週四下半天時東北風會稍微增強，北部、東半部約降2到3度，週五下半天到週日再回暖，週日晚間預期東北風又再增強，也伴隨鋒面雲系南下，中部以北將轉為陰有陣雨的天氣。

彭啟明表示，228四天連假大致上天氣不算差，但在假期的頭尾要留意可能出現變化，東半部可能變化較明顯，尤其南北風明顯轉換的變化，像宜蘭就容易有些短暫雨勢，東北角容易有陣雨；至於西半部天氣一直很穩定，中部到高屏要稍微留意空氣品質，有時會有霾的現象。建議您可以多趁這幾天的假期，多到戶外賞花，這時候許多地方盛開的花況相當良好，切勿等到下週有較多雨勢後才進行。

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