培養航空設計維修人才 朝陽科大航空機械系今揭牌

2019-02-26 21:17

〔記者陳建志／台中報導〕政府推動國機國造，加上全球航空市場成長快速，但維修和設計人才嚴重缺乏，未來20年亞太地區預估有25萬名飛航維修技術人員需求，為培養航空人才，朝陽科大成立航空機械系，將從今年8月起招收45名大一新生，今天並與威翔航空公司簽訂產學合作策略聯盟，並舉行航空機械系揭牌儀式，未來將一起培育設計、製造人才。

朝陽科大校長鄭道明表示，政府推動國機國造，包括飛機製造、維修和複合材料製造的人才相當缺乏，3年前開始推動成立航空機械系，獲教育部核准在108學年度成立中部學校第一個訓練實機操作的航空相關科系，校方除和澳洲維修公司簽約，並聘請丹麥資深機師協助教學。

為了與業界結合，今天朝陽科大與威翔航空公司簽訂產學合作策略聯盟，包括威翔航空董事長陳天慶、總經理高俊雄都出席，校方並舉行航空機械系揭牌儀式，為中部培育航空維修人才跨出第一步。

朝陽科大航空學院籌備處主任江支弘表示，今年8月航空機械系將首度招收45名學生，未來航空學院除航空機械系，還規劃成立航空電子、航運管理、材料工程等相關科系，為了提升學生的外語能力，每年更計畫補助20名學生前往菲律賓接受外語課程訓練。

威翔航空總經理高俊雄則表示，公司是台灣唯一一家有能力從零件開始製造出整架飛機的公司，強調航空工業在各國來說都是國防重點產業，以美國來說，全國有超過60萬名的飛行員，但台灣飛行員僅數千人，尤其台灣研發與設計人才嚴重不足，目前學校培育的航空機械、電子人才嚴重不足，相當看好此科系未來的發展，將能大幅縮減學生進入業界的時間。

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