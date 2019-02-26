向太子爺打賭「武器打歪送雉雞毛」 他隔天一看真的歪了...

2019-02-26 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕為了感謝家中供奉的神明「太子爺」，一名網友和其友人特地訂製新武器「白鐵槍」送給祂。由於他家的太子爺很愛打架，常常導致武器歪掉，因此他朋友還和太子爺打賭，如果這把新的再打歪就送雉雞毛，結果隔天到神明廳發現竟然真的歪了。

原PO在臉書《靈異公社》中貼文，提到當初他和朋友要實現送新武器給太子爺的承諾，太子爺是尺三（約40公分）的金身，不過為了更顯霸氣，決定訂做尺六（約48公分）的武器給太子爺，後來在因緣際會下，他們從店家老闆那裡買了現成的武器回家，而當天太子爺就降駕表示「我很喜歡」。

原PO表示，自家太子爺很愛打架，先前就有一把純銀打造的武器常常被打歪，但這次買回家的白鐵槍材質較硬，因此讓他朋友突發奇想，決定和太子爺打賭，如果白鐵槍歪了，就再買雉雞毛送太子爺。神奇的是，原PO隔天一早進神明廳拜拜時，竟看見太子爺手裡的白鐵槍「真的歪了，還歪得很誇張」，而他朋友只好願賭服輸，又買來雉雞毛獻給太子爺。

幾天後，原PO趁太子爺再度降駕時，詢問「怎麼把武器打歪的？」結果太子爺回他：「拿去打石頭了，誰叫你朋友和跟我打賭。」而他也表示，這把新的要好好珍惜，不可以再打歪了，「後來就都沒再歪了，真是調皮。」

此文一出，引起網友熱烈回響，紛紛表示「太子爺很可愛的」、「每一家的都調皮」、「白鐵還能彎成這樣」、「我宮廟的太子爺也會降乩下來也是很頑皮」。

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