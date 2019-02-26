新北補助換購電動機車2月26日起跑！中低收入戶加碼補助1萬

2019-02-26 13:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局公告今年度新（換）購電動二輪車及淘汰二行程機車補助方案，並自即日起開始受理申請，今年度汰舊二行程機車汰換購電動機車補助金額仍維持每輛1萬2千元，並首度納入中低收入戶補助，分別較一般民眾補助金額再加碼1萬元，若搭配環保署及經濟部工業局的補助，一般民眾及中低收入戶最高可以領到補助金額2萬7千及3萬7千元。

李俊毅說，截至108年2月最新統計，新北市設籍二行程機車僅剩10萬餘輛，設籍電動機車數量則已達2萬8千多輛，環保局鼓勵市民如要購買機車，優先選購電動機車，且考量電動機車購置成本已逐年下降，今年度新購電動機車補助金額為4千元，若搭配環保署及經濟部工業局的補助，一般民眾及中低收入戶最高可以領到補助金額1萬7千及2萬7千元。

環保局說，今年是環保署補助淘汰二行程機車最後一年，除補助每輛5百元外，亦可選擇參與「大眾運輸消費金」補助專案，在2020年6月30日前依所支付的公共運輸票價，核予補助，用多少補多少，最高補助1千元，前述的大眾運輸交通工具包括計程車、公車、客運、台灣鐵路、大眾捷運系統、台灣高速鐵路、高雄捷運環狀輕軌、渡輪等（但不包括公共自行車、停車場停車費）。

相關補助方案可上新北市電動二輪車資訊系統（網址：https://goo.gl/hf3Ew）查詢，或電洽電動二輪車補助專線（02）29651501。

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