乩童的SOP？ 網友的回應太另類

2019-02-25 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕1名鄉民近日在批踢踢實業坊（PTT）發文，關於「乩童的SOP」，文章列舉出問事最常見的九種類型與回答，然而「中邪」的情形，他狂言「打就對了」，各種千奇百怪的狀況，讓網友瘋狂爆笑。

批踢踢實業坊，近日有鄉民提供「乩童的SOP」，他列舉了九種問事的類型，一、失蹤人口；二、身體抱恙；三、失竊物；四、感情糾葛；五、讀書和工作難以抉擇；六、公司決策；七、金錢健康家庭風水；八、家中鬧鬼；九、偏財運。以上問題，他皆以「不把話說死」為回答，若是遇到太難回覆的問題，此時就拿手轎開始塗抹，把問題丟給桌頭。

原po還表示，如果遇到「中邪」的人，「打就對了」！屢試不爽，100％變回正常人，絕對「把他打到懷疑人生」，一開始要先大聲喝斥，再來是抓住人潑水做法，並拿金紙往身上丟，再以香薰，「如果遇到神經病還是沒好，就可以拿東西打他，開壇這麼久，沒有失敗過，打到受不了，自然變正常」。

看完原po的文章，網友各個傻爆眼，沒想到底下的回應，更是讓網友崩潰爆笑「同學也曾經被找去打工，但他有特殊體質，打工第一天就被辭退，老闆說『靠北我不要真的啦』」、「以後被判死刑，裝神經病的都要找原PO鑑定一下了」。

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