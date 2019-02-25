台南市長官邸南洋杉傾斜 攀樹專家協助搶救

2019-02-25 22:34

［記者劉婉君／台南報導］台南市南門路市長官邸內有3株樹齡40至50年的南洋杉，其中一株傾斜逾30度，為了避免危及廳舍及民眾安全，市府祕書處今天請來攀樹專家雷時生，藉由Cobra纜繩讓3株南洋杉相互拉撐，減緩樹木傾斜，降低樹倒風險。

南門路市長官邸目前委外經營餐廳中，園區內有包括農業局列管的93號珍貴樹木茄冬樹、苦楝、玉蘭花樹、南洋杉等，去年底秘書處發現其中1株樹高約30幾公尺的南洋杉，傾斜幅度過大。

秘書處指出，經樹藝師謝翁維等專家測量，該株南洋杉傾斜幅度達30幾度，樹木頂梢沒有回正生長跡象，基部及彎曲部分也無反應木的生長，判斷該株南洋杉沒有自體平衡機制，而樹幹中段部分又有枯枝，初步判斷認為應修剪至枯枝處或整株移植。

但考量到市長官邸的樹木也是當地居民的生活記憶的一部分，市府再邀請樹木專家蘇明志、與雷時生團隊會診，雷時生運用高空繩索技術，由上至下，以VTA樹木目視診斷法檢查樹體結構安全，評估該樹枯幹環枝組織位置長出新芽，無病蟲害徵象，建議在樹體適當高度位置，以纜繩藉由3株南洋杉相互拉撐，減緩樹體結構傾斜。

秘書處表示，後續會要求委外廠商留意南洋杉的生長態勢，以確保防治成果。

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