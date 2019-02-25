無酬為台中代言 白嘉莉：回娘家備感溫暖

2019-02-25 16:11

〔記者張菁雅／台中報導〕有「最美麗主持人」稱號的資深藝人白嘉莉，長年旅居國外，因受邀擔任台中市代言人而返台。白嘉莉今日到台中市政府，拜會市長盧秀燕，並送上她的畫作。她表示，回台中就像回娘家，備感溫暖，台中好山好水，會向海外朋友多多宣傳台中的美好。

白嘉莉這次無酬擔任台中市代言人，讓盧秀燕很感動，親自率領十多位局處長歡迎白嘉莉。

白嘉莉表示，她從小在台中長大，即使在國外發展，心中仍思念著家鄉，這次回台中，就像回娘家，備感溫暖，很開心能代言台中，台中好山好水，擁有非常多優質農產品，她會向海外朋友多多宣傳台中的美好。

白嘉莉也將自己的畫作「堅貞．典雅．君子情」送給盧秀燕，畫作主題是蘭花。白嘉莉表示，自己喜歡種花，也喜歡畫畫，畫的題材以花為主，在梅蘭竹菊中，她很喜歡蘭花，蘭花代表高潔、典雅、愛國，加上台中正舉辦花博，因此畫了蘭花贈送盧市長。

盧秀燕說，白嘉莉一直熱心社會公益，為將其愛心散播出去，會將這幅畫作義賣，以彰顯白嘉莉的愛心與美麗。盧秀燕也回贈台中在地特色禮品「湖心亭漆器盤」、「漆器杯組」，以及台中當季水果枇杷及茂谷柑禮盒。

盧秀燕表示，白嘉莉長年定居國外，並經年累月陪著夫家在世界各國經商，可說是個「國民外交官」；加上是台中人，也很關心台灣的大小事，因此邀請她為台中代言，相信可透過她的行銷，提升台中能見度。

另外，白嘉莉與印尼木材大王黃雙安結婚40年，兩人感情深厚，黃雙安在2018年10月去世，她將出書分享丈夫的故事。盧秀燕力邀白嘉莉在台中舉辦新書發表會，並在台中舉行畫展，白嘉莉欣然答應。

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