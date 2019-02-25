興國高中簽署承諾書 校方：滿級分學生不願受訪

2019-02-25 12:24

〔記者王涵平／台南報導〕明星私校興國高中簽署不接受媒體採訪承諾書，學測成績今公布，校方表示，詢問滿級分同學們，結果都表示本來就沒想接受訪問，今年學校簽署承諾書也免去學生面對鏡頭的緊張。

校方指出，往年都有家長要求孩子的名字不要曝光，今年學校簽署承諾書，在學校粉專上可看到非常多的分享、留言都是抱持正向的肯定，校方也很欣慰能有這樣的回應。教育環境變化快速，今日不再是以分數的高低作為教育成效的單一價值，期盼能引領著這一股浪潮，落實108課綱所強調的精神，發掘並重視每一為孩子的特質，考試的分數對每一位努力過的同學來說，都是屬於他自己的滿級分。

校方表示，各科級分數的分析會做為老師將來教學的調整以及高三同學在選擇校系時的參考，是必須要做的升學輔導。

校方指出，今年大考中心公布的各科各標與往年相較之下，差異極大，推測應該是受大考五選四所影響，因此很難對照去年的標準來選擇，因此我們會依照學生的興趣、特質來進行輔導，鼓勵同學勇於挑戰，做好十足的準備。

校方表示，校內學生到國外就讀的數據，校方沒有特別統計，尊重家長及學生的選擇，但人數不多。

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