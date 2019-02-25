南投大客車聯合稽查 5件違規都是同一家公司

2019-02-25 11:56

〔記者謝介裕／南投報導〕二二八連假即將到來，南投縣警察局及監理單位特別針對大客車展開聯合稽查工作，結果2天下來，總共有5件違規案件，且都是總達客運公司，聯合稽查小組遂依法開單，並建請總達能加強司機員職務訓練及管理工作，減少交通意外發生。

南投縣去年1月迄今年2月24日止，總共發生6700多件交通事故，其中，大客車計有197件，並造成1死21傷意外發生，令警方及監理單位十分重視，遂於23、24日2天，選擇車流量較多及易肇事路段進行大客車稽查勤務，包括國道3號名間、中興等交流道及台3線等觀光動線。

警方說，在攔檢、稽查過程中，大客車司機配合態度均十分良好，2天下來，違規件數總共5件，且違規都是同1家公司「總達」，其中，2件是滅火器逾期已要求改善複檢，另3件則是司機未繫安全帶，依法每件處1500元罰款。

警方表示，誰不知開車要繫安全帶？惟總達公司駕駛員連如此基本的交通法規，竟然也未遵守，且並非單一個案，顯見其駕駛員有待「教育」。

此外，上述大客車交通事故案件中，警方發現肇事地點以交叉路口最多，原因在於大客車煞車系統，並非一般自小客車的「油壓式」設計，而是「氣壓式」系統，需要更多的煞停時間及距離，在二二八連假前藉由提高執法強度，除達到交通整頓的目的以外，也提醒駕駛朋友遵守交通規則，才是確保快樂出門、安全返家的不二法門。

針對違規一事，總達客運公司允諾一定會對駕駛員交通法規觀念等各方面好好加強，以扭轉外界對公司的觀感，提供乘客更優質的服務。

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