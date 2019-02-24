這座公園櫻花開的好美 穿越的黃屋庄溪因為下雨不臭了

2019-02-24 23:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區莒光公園種植約200棵櫻花已盛開約5成，近日吸引社區甚至外地民眾駐足賞櫻、拍照，預估櫻花花期可以持續到3月中旬，普強里辦公處24日在莒光公園舉辦櫻花音樂會，邀請歌唱班、舞蹈班接力表演古箏、爵士鼓、薩克斯風、日本舞等，現場並提供免費爆米花、飲料和摸彩活動，市長鄭文燦傍晚也到場與里民相聚櫻花樹下同樂。

莒光公園屬於長條型公園，是中壢區少數具有水岸景觀、且老少咸宜的休閒運動公園，不過，莒光公園除了中段被莒光路貫穿，穿越公園中間的還有黃屋庄溪，屬於新街溪支流，近日因逢枯水期，水源枯竭，溪流速度緩慢，加上河道夾雜民眾隨意丟棄垃圾及雜草叢生，阻擋河水流通，導致溪畔蚊蟲孳生且散發惡臭，讓賞櫻民眾大嘆實在「殺風景」。

對此，市議員彭俊豪、普強里長江長榮20日請求中壢區公所雇工走入河道清除樹木殘枝、雜草及垃圾，以確保水流無阻不會孳生病媒；剛好鋒面過境，新街溪24日入流量增加，滾滾溪水順道把黃屋庄溪「沖洗」乾淨，讓下午登場的櫻花音樂會少了臭味，民眾也能在櫻花樹下更盡興拍好拍滿。

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