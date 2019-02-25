將選派赴英國進修 沈一鳴：盼ROTC也培養出優秀將領

2019-02-25 00:11

〔記者李容萍／桃園報導〕國防部近年來積極推動大學儲備軍官訓練團（ROTC），桃園市南亞技術學院獲選國防部ROTC專業大學，累計ROTC受訓學生人數已達263名，受訓學生居全國之冠，國防部副部長沈一鳴24日出席開訓典禮表示，受訓學生每週六接受未來擔任職業軍人應具備的各項軍事課程與訓練，為鼓勵ROTC學生努力向學，國防部也安排赴「英國倫敦國王學院」半年短期進修課程，每年10月前報名，篩選後次年2月出國，希望學生努力爭取出國進修機會。

沈一鳴說，ROTC學生畢業後將成為國軍的生力軍，他勉勵大家能「愛你所選、充實自我、挑戰極限」，秉持「堅苦卓絕、不為艱難、敬業負責」精神，一定可以成為國軍優秀的領導幹部，相信不久的將來，我國ROTC學生也會如同美國ROTC一樣，培養出如同美國鮑威爾（Colin Powell）上將一樣的優秀將領。

南亞技術學院校長簡仁德也說，南亞除提供受訓學生學雜費和住宿費全免，成績優良的學生最高可以每個月領到1萬2000元的零用金，加上國防部的補貼，月領可達2萬4000元， 預計明年初，由南亞加入ROTC的學生將遠超過當初承諾的400人以上，南亞還要和國立台北、中興、嘉義、屏東大學合作設立ROTC教育中心，讓各地區學生可以就近受訓，全部ROTC受訓學生人數為504名。

南亞二年級學生盧怡芳表示，她參加ROTC最大的改變是社交方面，軍隊是團體生活，常常互相提醒與督促像大家庭似讓人覺得溫馨，信心也加強，以前跑步就喘，剛進入ROTC體能真的跟不太上， 班長循序漸進教導與同學的勉勵，體能慢慢跟上甚至還會想要超越。

錄取海軍反潛飛行生的簡郁霖說，高中時嚮往當一個飛行員，加入南亞ROTC，一方面可以實現夢想，另一方領的生活費可以幫助家中照顧還在就學的妹妹；張權善以可以進國立大學的成績錄取ROTC，他說，比較多校的福利、制度與教育，除了南亞是ROTC人數最多且同袍情誼最深的學校，南亞的生活費加碼每月可領2萬元，有一半可以寄回家，自認是很棒的選擇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/