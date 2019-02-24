台北燈節落幕 「豬寶」臉上寫see you

2019-02-24 21:17

〔記者周彥妤／台北報導〕為期9天的台北燈節今晚落幕，主角「豬寶」也再上演主燈秀，最後臉上出現"see you"（再見），並將於晚間10時30分「入眠」、11時熄燈，象徵今年活動畫下句點。

踩街嘉年華遊行今天下午3時登場，以福星國小為起點，沿中華路一路直行，至中華路及貴陽街口，遊行隊伍分成「光榮城市」、「豬事大吉」、「國際都會」及「活力台北」四大梯隊。

今天天空不作美，天氣溼冷且雨勢不斷，北市觀傳局決議活動照常舉行，沿著中華路一段兩側，也擠滿身穿雨衣或撐傘觀看遊行的民眾。

今晚閉幕典禮中，仍有不少民眾聚集在西門捷運站附近。觀傳局長劉奕霆致詞表示，今年燈節展區比去年增加20%，賞燈人潮突破400萬人次，感謝同仁辛苦籌備、市民熱情參與。

隨後鄰近捷運西門站旁的主角「豬寶」也再度上演主燈秀，大玩聲光效果，豬寶最後臉上出現"see you"（再見），並將於晚間10時30分「入眠」、11時熄燈，象徵今年活動畫下句點。

至於明年燈節舉辦地點，劉奕霆會後受訪說，近日已開完選址會議，待與柯市長報告，預計最快在3月上旬對外宣布。

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