桃園市立游泳池漏水選手忙掃水 家長氣炸

2019-02-24 22:15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「室外下大雨，室內也下大雨！」桃園今天下起滂沱大雨，不料正在舉辦桃園市中小學聯合運動會游泳比賽的桃園市立游泳池，因年久失修，屋頂漏水嚴重，有網友在臉書不公開社團「爆料公社」控訴，學生要一邊輪流掃水，一邊檢錄等比賽，因為「不掃水，東西就會浸在髒水中」。

方姓網友發文表示，今天到桃園市立游泳池看朋友的兒子比賽，「看到了這一幕感覺很心酸」，質疑為何選手一年四季苦練的結果在這種場地（比賽），室外下大雨，室內也下大雨，而且不斷的積水，選手與家長不斷的換紙板，爸爸媽媽輪流掃水。

方姓網友還說，由於漏水嚴重，牆壁上的管線樑柱都有脫落的跡象，痛斥國家不肯花錢重視的教育（游泳），家長們自己栽培，但是連一個場地都沒有實在太可憐，也質疑桃園市長鄭文燦選了20多歲的年輕體育局長，但上任後第一場桃園中小學運動會卻不出現，「請問局長哪去了！家長們的憤怒，小選手的安全妳知道嗎」？

對此，桃園市政府體育局長莊佳佳稍早也親自到場，她表示，桃園市立游泳池自1994年啟用，是25年老舊建物，上午因雨勢較大，導致2樓觀賽區有屋頂漏水且地面積水情形。

莊佳佳說，她到現場了解後，也做了立即性的處理，「還好沒有影響到選手比賽的進行」，並提到去年她未上任前，體育局已針對場館老舊問題，啟動重建計畫，但因作業期程進度，今年另委外營運，預計下半年進行ROT整建招商作業。

另方面，莊佳佳也補充，全國國中小運動會3天的賽程，今天進行到第2天，兩天的賽程已有16個項目破大會紀錄，強調「選手們沒有因為場地的限制影響到比賽的表現」。

桃園市政府體育局綜合規劃科科長何佩雯表示，將室內游泳池整棟建築敲掉重建，工期約需2年，未來市府將以ROT方式委外經營，重建工程期間如果遇重大比賽，將另商借市內學校附設游泳池進行比賽。

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