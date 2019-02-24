北市府突架紅絨柱斷開賞燈人潮 攤商怨斷財路

2019-02-24 17:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北燈節重頭戲踩街遊行今天下午3點在台北西區登場，即使天氣濕冷，靠著東京迪士尼、粉紅佩佩豬小妹等重量級貴賓「加持」，仍有不少民眾冒著風雨參與，但有攤商向本報記者投訴，市府不知為何突然在中華路、開封街口的福星國小前架起紅絨柱，引導人潮往沒有攤商的北門走，大批攤商只能眼睜睜看著人潮變成「過路財神」，本來就因連日陰雨低溫而慘淡的生意，這下子不但買氣再探新低、攤商心更寒。

有攤商不滿抱怨，遊行隊伍本來就是以中華路、開封街口的福星國小當作起點，由中華路直行往貴陽街口，不會走往財政部國稅局這一段，本來想說趁著遊行好歹順便「撈」一點人，補貼成本，結果市府突然架起紅龍，直接把人潮引導去北門，「根本是直接斷了我們攤商的財路！」偏偏又找不到市府的人問情況，現場攤商們氣到差點暴動。

還有攤商痛批，攤位租金被人就地哄抬市府也不管，聽說鄰近主燈所在的西門捷運站附近，叫價9天15萬，其他則從5萬多到11萬多都有，像他這樣小本經營的攤商們，也只能「捨近求遠」，結果因為燈區擴大，人潮稀疏，加上這幾天濕冷，早已是做一天賠一天，好不容易盼到踩街遊行，市府又突然來這一手，簡直「吃人夠夠！」

對此，台北市觀傳局長劉奕霆解釋，福星國小是遊行隊伍休息和出發的區域，為避免影響遊行，因此進行簡單的交通管制，包含紅絨柱和改道牌，造成周圍攤商的不便，深感抱歉，遊行結束就會立即恢復正常通行。

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