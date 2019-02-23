苑裡春耕用水拉警報 鯉魚潭水庫明起增加放水量

2019-02-23 17:41

首次上稿 16:32

更新時間 17:41

〔記者蔡政珉、楊綿傑／綜合報導〕苗栗縣苑裡地區春耕已於本月15日開始，農民用水需求也大增，但由於目前仍為枯水期，降雨量僅約歷年平均2成5，鯉魚潭水庫之前提供苑裡農民每秒3立方公尺（噸）用水，但不少農民反映水量仍不足，立委陳超明今天下午緊急邀集水利署等單位至苑裡鎮公所商議，水利署允諾明天起鯉魚潭水庫增加放水量至每秒5立方公尺至3月10日，並配合適當時機人工增雨，全力支援苑裡地區春耕農業用水。

苑裡鎮耕種稻田面積高達1800公頃，居全縣之冠，春耕之前不少農民因擔憂用水問題，水利署、台灣自來水公司、苗栗縣政府與苑裡鎮公所、農田水利會等單位曾開會討論，提供每秒3立方公尺用水，但春耕後農民發現用水不足。

因水情影響農民生計甚鉅，陳超明邀集水利署、中區水資源局、苑裡鎮公所等單位與農民開會商議，再度討論供水問題。

苑裡鎮代會主席洪晃琦、台中水利會會務委員洪木貴在會中指出，水利署應該直接表明供給多少水，以及供給多久，讓農民安心耕作。有農民也認為應該直接告知可以提供多少用水，才能真正有感。苑裡鎮代王建鑫、郭汶沂表示，目前苑裡鎮外區不少溝渠根本「見不到水」，因地面太乾都被吸走。水利署副署長鍾朝恭允諾，為了讓農民可以安心繼續春耕，明天上午6點起至3月10日增加放水量至每秒5立方公尺

水利署說，苗栗縣苑裡地區屬大安溪鯉魚潭水庫下灌區，降雨少致大安溪流量銳減至每日約25萬噸，比往年同期平均值55萬噸減少約30萬噸。水利署已於本月15日成立旱災應變小組，台中農田水利會亦提前於本月11日成立108年春耕第一期稻作大安溪、大甲溪分水調節隊，將配合河川流量及各灌區整田插秧進度日夜加強灌溉管理用水，同時鯉魚潭水庫亦將全力配合滾動式彈性增加放水量，以全力支援春耕期間所需農業用水需求。

水利署並強調，目前供水一切正常，春耕如常供灌！氣象資料預估本月底下月初有降雨機會，但考量降雨有其不確定性因素，將持續日日監看管控水情，並依實際降雨狀況機動調整鯉魚潭水庫放水量，並與台中農田水利會等相關單位共同合作精緻調配用水，以維持民生、農業及產業用水穩定，由於目前降雨未如預期，因此水利署再次呼籲各界共體時艱共同節水，降低枯水期間可能帶來的用水不便影響。

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