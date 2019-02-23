2019大學博覽會登場 陸軍官校受矚目

2019-02-23 17:30

〔記者張忠義／高雄報導〕2019大學暨技職校院多元入學博覽會今天起一連兩天在台北、台中、高雄登場，陸軍官校在軍事院校專區設有招募站，延攬優秀青年投入軍旅，加入黃埔的行列。

陸軍官校校長陳建義參與台北場次，與現場高中職校同學分享官校教學現況以及未來出路，吸引許多對於從軍生涯規劃有興趣的高中職學生特地前來詢問，陸官表示他們有3大特色包括「保證就業」、「多元國際觀」及「全方位生活照顧」，讓學生可以心無旁鶩的專心在校學習，充實本職學能，減少學用落差，歡迎高中職應屆畢業生與家長前往蒐集資訊。

陸官表示今年預計招收330位新生，將自3月4日起至3月25日下午6時止，接受網路及通信報名，該校大學部設有「機械工程系」、「電機工程系」、「土木工程系」、「資訊系」、「物理系」、「化學系」、「管理科學系」、「政治系」及「應用外語系」等9個系所，並建構數位教學平台，提供學生多元學習管道，還有學術、藝文及體育類社團，供學生自由選擇，藉此涵養豐富知識，陶冶武德內涵。

未來學生畢業後可依個人在學成績，選填志願官科分發派職，或參加部外單位包括國安局、軍情局、憲兵、海巡等徵選。

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