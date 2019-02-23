2019大學暨技職校院多元入學博覽會 今明中市國際展覽館舉行

2019-02-23 17:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2019大學暨技職校院多元入學博覽會」今、明（23、24）兩日在台中市國際展覽館1樓A區舉行，副市長楊瓊瓔今日在教育局長楊振昇的陪同下前往關心，並與各參展大學校長啟動願景球，為博覽會揭開序幕。

「2019大學暨技職校院多元入學博覽會」已舉辦多年，今明兩天在北中南同時舉行，台中則是在台中國際展覽館舉行，有來自香港教育大學，還有中興大學、長庚、亞大、聯合大學、彰師大、淡大、銘傳及軍事院校等多個大學一起展覽，主辦單位表示，台灣少子化嚴重，很多學校想搶優秀的學生，現場都相當積極主動與學生接觸。

副市長楊瓊瓔表示，台中有17所大專院校，未來市府會以夥伴關係與其合作，期盼學生學以致用，適性揚才促進城市發展。

教育局長楊振昇說明，面對12年國教新課綱課程改革之際，大學入學制度也有漸進式的改變，如這兩年新增的「特殊選才」管道，即由大學提供少量名額、以單獨招生方式，進行小規模試辦，招收特殊專長及弱勢、新住民子女等不同教育資歷學生，市府將陸續舉辦相關研習推廣，增進師生對新制度的認識。

另外，教育部將建置「高中學生學習歷程資料庫」，協助學生準備並收集在校學習表現，製作備審資料，市府也會配合政策，提供更多協助與配套，減輕學生及家長負擔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/