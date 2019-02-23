大學博覽會軍校招生醒目 日本早稻田首度設攤

2019-02-23 13:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕總統蔡英文日前接受國外媒體專訪，重申台灣24小時備戰，今大學博覽會上，軍事校院招生攤位亦獲門口最醒目位置，招募中心透露，今年軍校1614名、二專2018名，更是國中預校復招第2年，將透過兵源向下紮根，來精進增進國防實力。

108年學測成績即將出爐，大學博覽會今在北、中、南3地同步舉行，多校出動到場設攤，推銷各自特色，今年包含軍事院校、公私立大學，加上港澳、歐美、日、星等逾百所大學齊聚。

而關於日前蔡英文受訪談及台灣國際關係，並對中國採不引戰但24小時備戰等議題，國軍北部地區人才招募中心主任江中聰表示，每年軍種約需汰換補足2萬至2萬2千員，其中包含軍校聯招，每年正期班報到率約9成，今年軍校擬招1614人、二專擬招2018人，另外高中預校600人連年滿招，而去年起復招的國中預校250名額也滿招，可望讓兵源向下紮根。

另，大學招生熱絡，今年也吸引海外學校首度來台設攤，如香港嶺南大學、日本早稻田大學及立命館亞洲太平洋大學等；嶺南大學強調，重視博雅教育，發展領域偏商科、社科及文科，雖台生人數不多但希望開拓，入學門檻採學測4科前標以上，其中英文更要達頂標，入學獎學金最高可給到15萬港幣（約60萬元台幣）

早稻田大學台北國際交流中心專案經理吳家葳則說，過去多是零星台生入學，今年首度台來設攤，因應日本少子化與勞動力需求，約10多所日本頂尖大學獲補助，可招收國際學生，早稻田亦是其中之列，目前校內約400多名台生，各學院看情況給入學生每年50萬到100萬元日幣的獎學金（約14萬到28萬元台幣），而日企多願聘僱名校畢業生，對台生投入國際職場是個跳板。

另，國內科系今年除了煩惱新的學測5選4制度外，也需搭配新政策推出全新科系，如大葉大學、亞洲大學今年皆新推視光系，大葉教師、台中市驗光師公會理事林榮吉說，因應2015年通過驗光師需執照，去年僅10％的通過率讓驗光師大幅加薪，從過去2萬5千元起薪跳到3萬5千元到3萬8千元，而校內亦與美國太平洋視光學院合作雙聯學位，3加1的學制，學生畢業更可赴美攻讀視光醫生，未來有機會留美工作。

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