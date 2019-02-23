后里首座身心障社區日照據點開幕 訓練自理、人際互動

2019-02-23 16:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區「后康日間照顧中心」今天開幕！是后里第1個身心障礙社區日間照顧據點、也是全市第9個服務據點，除有日間照顧服務外，還有個別化訓練身障者生活自理能力、人際關係及社交技巧，可服務15位身心障礙者。副市長楊瓊瓔表示，市府將持續與民間團體合作、提升身障者日間照顧資源，落實在地照顧。

社會局今天舉行「后康日間照顧中心」開幕暨揭牌典禮，副市長楊瓊瓔、立委洪慈庸、市議員陳本添、王朝坤均到場祝賀。社會局副局長陳坤皇、后里區長賴同一也出席。

社會局表示，「后康日間照顧中心」是盧秀燕市長上任後第1個成立的據點，感謝康家社會福利基金會及后里在地民眾支持身心障礙服務，共同促成這件美事，讓身心障礙者能就近獲得照顧；目前市府已在沙鹿區、中區、北區、大里區、外埔區、大甲區開辦8個日照中心，服務117位身心障礙者，后里為第9個服務據點，期盼年底完成設置10個據點的目標。

康家社會福利基金會除了在外埔開辦日間服務，今年又拓展到后里開設新點，「后康日間照顧中心」位於后里區富春路，每週一至五上午8時至下午5時提供服務，包括休閒生活、健康促進、社區適應等，洽詢電話：2558-5206李社工。

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