曾有全台最大琉球漁民聚落 基隆和平島公園邀沖繩職人煮幸福拉麵

2019-02-23 14:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市和平島曾有全台灣最早最大的琉球漁民聚落，和平島公園裡也有座琉球漁民紀念碑，島上也有許多台日2島嶼的故事，和平島公園為延續2島嶼情誼，將在3月初舉辦「風車拉麵快閃日」，邀請自日本沖繩的拉麵職人Eigo Miyazaki先生做拉麵，讓民眾吃到幸福感。

Eigo Miyazaki桑說，「在日本90歲以上的老人會得到風車禮物，收到了風車身體也會像孩子般越來越健康，充滿了幸福的意味！」和平島公園請到Eigo桑在3月9、10日帶來300碗充滿祝福的拉麵。

Eigo桑選用和平島當地海產熬煮濃厚而成的湯頭，口感Q彈的拉麵，鋪上炭火現烤的五花肉，用味蕾感受來自沖繩的幸福滋味！同時還有三線琴演奏哼唱的琉球民謠，民眾也可手作絹印小束口袋，每個人都能帶回滿滿的祝福與回憶！

即日起民眾可至和平島公園官方網站報名，早鳥價399元，包含魚介醬油拉麵、絹印課程及公園門票，每日限量150份，售完為止。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/