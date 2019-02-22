越男手麻險癱 微創頸椎手術救命

2019-02-22 12:20

〔記者湯世名／彰化報導〕來台工作的越籍男子SAM，雙手麻痛逾3個月找不出原因，導致工作效率不佳、愈來愈容易累，甚至晚上還會痛麻到驚醒，經核磁共振檢查確診為高位頸椎腫瘤壓迫，有癱瘓危險，在醫院神經外科醫師診治後，順利移除腫瘤，目前已順利完成手術、回到工作崗位。

今年34歲的SAM從越南到台灣工作已經3年，平常在傳統產業工廠中擔任作業員，去年8月開始發現雙肩麻痛，由仲介帶到診所就診，癥狀不但沒改善，反而愈來愈嚴重，晚上還會痛麻到驚醒，後來輾轉至彰化基督教醫院神經內科就診，經核磁共振（MRI）檢查後，發現高位頸椎第一、二節間長了約3公分腫瘤，遂轉往神經外科由醫師孫立偉收治。

由於腫瘤已壓迫到神經產生痛麻感，如不處理會有癱瘓風險，因此建議SAM接受顯微手術治療。孫立偉為SAM安排接受顯微手術，不僅切除腫瘤且術後四肢活動良好，原本的麻痺也改善許多。

孫立偉指出，類似像SAM這種成人神經髓鞘瘤，大約佔脊膜內腫瘤的25%，絕大多數腫瘤表現為單一發生，在整個脊椎各節段均可發生，40至60歲為發病高峰，男女比例無明顯差異。絕大多數神經髓鞘瘤起源於背側的感覺神經根，且常僅生長於脊膜內，但在頸椎約有30%的比例會沿著神經根向脊膜外生長，在影像上會形成特殊的啞鈴形狀。

SAM目前雙手麻痛的癥狀已經不見，功能也已恢復到過去的3到4成。SAM說，手術前曾擔心不能恢復像以前一樣，但現在感覺滿有信心的。孫立偉則提醒民眾，脊椎、頸椎痛、麻，都是身體的警訊，如發現癥狀應提早就醫接受檢查，一方面提早處理改善生活品質、一方面預防惡化影響未來的行動。

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