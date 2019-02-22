遙控器殺手！好市多這電池被爆好雷 網淚：放著不用也有事

2019-02-22 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕知名美式賣場好市多商品獨特性高，擁有大批死忠顧客，但有時難免也會買到地雷，有網友買到鹼性電池，上網提醒大家小心。

「我算是costco愛用者，每次去都刷到上萬才會出來」，這名網友到網路論壇「mobile01」透露，他認為好市多的產品幾乎都相當物美價廉，除了有款3、4號的電池，這款電池對他而言是個大地雷，常常會有漏液情形，好幾個遙控器以及藍芽鍵盤都因此犧牲了，提醒其他網友小心。

PO文一出，受害者紛紛現身，「遙控器殺手，毀了我家好幾個遙控器，真害」、「擺著不用也會漏，漏掉的比我用掉的還多很多」、「太晚看到這篇了，最近我也被COSTCO電池毀掉兩顆米家藍牙溫濕度計」、「買過一次就敬謝不敏」、「之前有買過，但因為太少用了，結果一整盒漏液壞掉」。

有網友認為是原PO使用方式錯誤，鹼性電池不能用在小電流的電器上，不過原PO說，「電動刮鬍刀算得上大電流，天天用吧！」但電池還是照樣漏液，原PO的電動刮鬍刀就這麼被毀了。

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