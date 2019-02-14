好市多買東西很優惠？ 美專家：8種地雷商品別買！

2019-02-14 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾愛到美國連鎖量販店好市多（Costco）購買商品，不過最近美國購物專家建議，包括牛奶在內有8項商品，在好市多購買反而不划算，原因是「份量太大了！」

綜合美媒報導，為消費者提供購物指南的網站「MyFrugalAdventures」創辦人霍格斯芬（Charlene Haugsven）表示，「好市多販售的大尺寸的商品，不代表消費者買到賺到。」他舉出8項商品，建議一般消費者購買前必須再想想。

這8項商品包括早餐穀片、研磨咖啡粉、麵粉、牛奶、雞蛋、調味料及醬料、新鮮蔬果，以及香料。雖然好市多自有品牌Kirkland的價格看似優惠，但由於份量太龐大，對一般消費者而言不等同於買到賺到，最後被丟掉的食物反而很大，在家中也難找到適當空間擺放這些商品。

霍格斯芬也表示，數量龐大的商品很難保存，「我從未想過要找地方擺放25磅的袋裝麵粉，這足夠我吃一整年了。」

報導也提到，以美國為例，在一般零售商購買商品其實更划算，包括沃爾瑪（Walmart）或目標百貨（Target）都具有競爭優勢，霍格斯芬認為，「消費者不需要為了省錢而特意去好市多採購。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/