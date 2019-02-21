被退貨的網購商品都到哪去？員工網友親自解惑

2019-02-21 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕「被退貨的網購商品，都會怎麼處理呢」？有網友今日在Ptt上提出疑問，結果「釣出」一名與購物網友合作的廠商回文，詳細的解釋廠商是怎麼處理遭退貨的商品。

這名身為廠商的原PO網友在Ptt上回文表示，自己合作的購物平台並不會干涉廠商怎麼處理退貨後的東西，所以一切都是看廠商的良心。他表示，好的廠商就是定時將退貨產品做為展示品給通路使用，或當成福利品出清；爛的廠商則是重新包裝後再丟回去，「一次又一次，直到某個倒楣鬼買了不退貨為止」。

原PO表示，自己的做法是把退貨的產品分門別類，誇張到已違反鑑賞標準的就提出申訴求償。一般拆封看看就退貨的，都被他拿來當作活動贈品或送給親友，至於許多沒拆封就退貨的，則是經過仔細檢查後，計入正常庫存繼續販售。

網友指出，不過在他所屬的網購平台，不管是哪種退貨，費用全部都是由廠商負擔，因此他也表示，「身在台灣很幸福，消費者不用負擔任何責任，包括中國在內的很多國家，退貨都是要由消費者負擔運費的。最後他也呼籲「所以請別再隨便退貨了」！

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