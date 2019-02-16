家長小心！中國學生寫作業神器「寫字機器人」 台灣也買的到

2019-02-16 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國哈爾濱一名學生的家長日前向媒體投訴，表示她就讀初中三年級的女兒用壓歲錢800元（約新台幣4000元）買了一台「寫字機器人」後，將全部的抄寫作業都丟給這部機器代筆；這名家長發現後，也立刻憤怒地砸壞這台機器。

根據《哈爾濱新聞網》報導，寫字機器人可以模仿學生的筆跡抄寫課文以及生字，這名家長表示，自己給女兒制定了寒假作業計畫，結果女兒在2天內就完成了所有語文抄寫作業，而且字跡工整、沒有錯字。不料整理房間時，這名家長卻發現了這台「寫字機器人」，質問之下，女兒才坦承是花了壓歲錢，買了這台寫字機器人，而家長一怒之下也將之摔碎。

中國業者表示，詢問「寫字機器人」的顧客以學生為主，學生們非常嚮往這台能夠節省他們時間、精力的神器，不過也很在意機器人模仿字跡是否逼真、會不會被發現。業者表示，機器人雖然可以模仿字跡，不過書寫上，由於機器人在字體間距、大小上比較規範，還是與人有所不同，細看還是能分辨區別。

業者表示，中國淘寶等購物網站都有販售寫字機器人，價格大約為400至1200元人民幣（約台幣1800至5400）之間，實際搜尋，民眾也已能在台灣的購物網站上找到販賣寫字機器人的商家，價格從千元到上萬元台幣不等；也提醒師長們注意防範這款「抄寫神器」。

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