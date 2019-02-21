普悠瑪翻覆受重傷謝小弟好轉 醫療團隊讚：他是生命勇士

2019-02-21 17:44

［記者江志雄／宜蘭報導］7歲男童謝沛帛在去年普悠瑪意外中身受重傷，昏迷指數一度只有6分，接受4個月治療後病情好轉已能微笑，當初負責救治的宜蘭縣羅東博愛醫院醫療團隊，今天表達祝福之意，希望謝小弟早日康復。

去年10月21日，6432次普悠瑪列車在宜蘭縣新馬車站一處彎道翻覆，造成18死、229人受傷，家住台東的謝沛帛，與爺爺、奶奶到新北市喝喜酒，他還當婚禮花童，不料，搭火車返家途中出意外，爺爺不幸身亡，奶奶骨折，謝小弟顱骨骨折、顱內出血，送醫時昏迷指數6分。

經過博愛神經外科搶救，謝小弟的昏迷指數升上7分，去年12月23日轉至台北榮總，再轉到振興醫院，現在已經甦醒，博愛醫療團隊為謝小弟加油打氣，稱讚他是生命勇士。

前國防部發言人、安得烈慈善協會執行長羅紹和在臉書貼文描述，謝小弟腦部受重傷4個月後，現在眼睛能盯著人看，親友跟他說話，開始有回應，也會微笑，謝媽媽說，「苦等了4個月，我好期待小帛能喊我一聲媽」，羅紹和盼小弟弟早日康復，也祝福謝媽媽的心願早日實現。

這起普悠瑪翻覆意外的傷患，第一時間被送往鄰近各大醫院救治，之後陸續出院或轉院，謝小弟是宜蘭縣醫療院所最後一個住院病患。

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