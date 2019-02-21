「月津港燈節」元宵人潮破60萬 巷弄場景絕美超好拍！

2019-02-21 17:08

〔記者王涵平／台南報導〕台南月津港燈節元宵期間吸引大批遊客，迄今參觀人次已突破60萬，主燈區外的巷弄燈景更令人驚艷連連。

南市文化局表示，相較於水域燈區的熱鬧人潮，巷弄燈區多了尋幽探秘的悠閒氣氛，邀請大家把握228連假最後展期，探訪燈節秘境。今年9件作品除了〈城市縮影〉、〈漂流瓶中信〉2件水上作品，其餘7件都設置在巷弄燈區的秘密景點。〈活光憩息〉隱身在一銀巷造月工坊，創作團隊以現地廢棄空屋及周遭環境為創作場域，利用回收玻璃材料、鐵線與螢光顏料製作光蟲。

設置在修德拜亭內的〈人憂窗內月映花〉則以鹽水詩人黃金川為主題，取八角樓內三種傳統結構的幾何窗花做為其熟悉的思鄉元素，轉化新時代獨立女性婚嫁後思親的糾結，是今年最吸引遊客拍照的焦點。

〈亮津津〜入來坐〉詼諧的營造電腦像素居家場景，營造輕鬆的視覺饗宴邀請民眾來鹽水作客；王爺巷的〈記憶裡的那棵樹〉運用傘狀造型堆疊樹蔭，屬於家鄉最深刻的記憶與想念；〈陪你去看流星雨〉呈現流星劃過天際的美成為永恆。

以鹽水衛生所舊宿舍的紅磚外牆布置以月亮為主題的〈彩月幾時有：抽象月亮在月津〉以知名南宋詩詞與懷舊老歌，發展出具詩詞影像意涵的抽象繪畫燈光裝置；在鹽水農會旁的〈仰望〉運用小房屋緊密聚合在一起的意象，象徵鹽水綿延不絕的文化凝聚與生活周遭的人們緊緊相繫著。

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