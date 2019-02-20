火燒七爺！台東謝將軍穿越鞭炮陣 下一秒烈火焚身

2019-02-20 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕全台各地在昨天（19日）均有熱鬧的慶元宵活動，但在台東卻發生意外插曲，民俗團體遊街時「七爺」穿越布滿鞭炮的道路，不料身上的衣物被炸中，「七爺」當場陷入火海，影片曝光後引發網友熱議，宮廟人員認為這是七爺代民受災。

民眾將「火燒七爺」影片上傳至臉書社團「台東大小事」，當中能見1尊范將軍（八爺）快速地從鏡頭前方穿越鞭炮陣，後方的謝將軍（七爺）緩緩地走入爆炸中的成堆鞭炮，在煙霧瀰漫中突然爆出火光，扮演七爺的宮廟人員連忙逃脫，眾人上前察看他的傷勢。

綜合媒體報導，被火焚身的是台東天官堂的開基謝將軍，事發之後許多信眾紛紛致上關心之意，宮廟人員對此指出，七爺每年都會在元宵節的神明遶祈福活動出現，為求台東能夠無災無難，這次意外乃是七爺代替民眾承擔所有苦難，負責穿上七爺神偶的工作人員也無大礙，感謝外界給予祝福。

網友們看見七爺焚身的影片，均感到相當訝異，紛紛留言說，「要注意安全小心鞭炮」、「地板上要先灑水，降低燃燒」、「放太多鞭炮了！又不是炸七爺」、「每年準備滅火器」、「人沒事就好，話說天官堂的七爺是我從小到大最愛看的」、「以前最愛吃七爺脖子上掛的一圈餅乾」。

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