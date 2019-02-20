狂鬧元宵不設限 台東市郊漢陽北路今夜炸翻天

2019-02-20 22:06

［記者黃明堂／台東報導］台東市郊大豐地區今夜狂鬧元宵，漢陽北路炸翻天，擠滿人潮。相較於昨天台東市區冷清元宵夜，很多熱衷元宵的民眾在這裡感受到熱鬧氣氛，找回了過去「看熱鬧」的感覺。

台東市豐安宮主辦「豐元宵」，共有35個廟宇參與，今天早上出發後，從外圍遶境，傍晚進入中華路二段及漢陽北路的重點路段，愈晚愈熱鬧，且嚴重塞車，警方已進行交通管制。

昨天市區的遶境為求秩序，採取多種限制措施，特別禁止臨時壇，但豐元宵幾乎不設限，採過去的遶境模式，漢陽北路幾乎每5公尺就有臨時壇，鞭炮一次都好幾箱堆出來炸，整條街瀰漫煙硝炮火。

今年最熱門的陣頭是「炸虎爺」，顯陽堂沿路播送「HOYA、HOYA」的歌曲，炮火最為猛烈。

豐元宵也未對陣頭內容多做限制，不少宮廟出動鋼管秀，入夜後，鋼管女郎展現活力，扭腰擺臀，也吸引了大批觀眾。

有民眾形容，今夜漢陽北路熱鬧的景象，就如同過去市區的中華路一般，是今年元宵最熱鬧的路段。

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