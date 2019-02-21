膠帶綑出棒球！直追台東紅葉的克難 苗栗大成棒球隊真拚命

2019-02-21 12:44

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣私立大成高中棒球隊成軍3年，球隊資源匱乏，18名球員克難使用二手球具，每週還須遠至距校16公里外的後龍溪高灘地棒壘球場，才有勉強合適的場地練習，教練梁逸姍更還身兼保母照顧球員起居，並四處奔走募集資源贊助、招募球員，就希望在全國高中棒球聯賽打出佳績，為苗栗爭光。

曾是縣內最早的高中青棒球隊，2012年因故解散，直至2016年在校長葉明相大力支持下，由進修班學生重新組成半科班的棒球隊。雖然草創期間舉步維艱，但在梁逸姍率隊每天苦練下，3年來戰績不斷成長，去年於全國高中棒球聯賽闖進32強，也於縣內奪下第二名佳績。

但是在被外界視為「棒球沙漠」的苗栗縣，不論球隊規模及資源都遠遜於其他縣市的傳統名校。梁逸姍表示，全隊18名球員每天早上9點開始苦練至下午5點，晚上則繼續學業，全員集體住宿，生活起居都要自行打理，過程十分辛苦。

而球隊每年需要近80萬的支出，但僅獲得20萬元贊助，光是交通費就消耗殆盡，無多餘經費添購設備器材，許多棒球縫線脫落，小球員用膠帶重新「包裝」重複使用，球棒則盡量商界贊助，但消耗速度極快，也讓教練大傷腦筋；而若到外縣市征戰也只能住在寺廟的香客大樓，相當克難。

梁逸姍說，對球員品行及禮貌都以最高標準要求，雖然多數球員非科班出身，但經過苦練皆可看到明顯成長。目前球隊最缺乏師資、球具等資源，她透過人脈找到職棒名將陽建福擔任客座教練，同時也到全國各地招募優秀選手、尋求廠商贊助，未來也期盼闖出佳績，能吸引更多企業挹注資源。

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