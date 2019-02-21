迎228連假 北市補班日調撥車道照常實施

2019-02-21 11:26

〔記者黃建豪／台北報導〕下週將迎來228連假，台北市為因應2月23日補上班上課日，公車營運、調撥車道、行人專用時相等交通措施將比照平日辦理，而連假期間，台北市規劃往東部旅遊的民眾，首都客運將大量增開台北往羅東、宜蘭或礁溪的直達車，保證乘客等候12分鐘內可以上車。

台北市交通管制工程處表示，配合2月23日補上班上課，當天將調整實施全市18處路段的調撥車道，並於2月28日、3月1日取消實施調撥車道，而學校周邊的106處行人專用時向號誌路口、平日時段實施行人專用時相的號誌路口計30處、假日開放停車與學校家長接送區路段，也將於2月23日照平日實施，並於2月28日、3月1日取消實施。

公共運輸處也表示，台北市公車（含內科園區及南軟園區通勤專車）也會在2月23日以平日班距營運，而閒公車與陽明山花季專車除了108路（含區間車）、124路、125路、131路以外，其餘休閒公車都維持停駛。

另因應連假大量增加的旅客需求。首都客運表示，2月28日至3月3日期間，將停駛1572羅東、宜蘭、礁溪至台北的全程車，但同時增開台北往羅東、台北往宜蘭、台北往礁溪直達車，每天往返合計800至900班次， 依據本次增班疏運計劃，羅東、宜蘭直達車尖峰班距僅2至3分；礁溪直達車尖峰班距5分，隨到隨上車。

且為增加台北前往宜蘭景點的便利性，2月28日至3月3日期間，也將闢駛「市府轉運站、羅東轉運站至傳藝中心」的國道客運臨時路線，於市府轉運站每天發車時間為上午9時，但該路線不提供回程班次。

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