獨家》僑生港澳生逼近3萬人 新南向國家占比已逾半

2019-02-21 09:17

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化威脅高教生存，教育部領軍各大學努力開拓生源，教育部最新統計，107學年在台就學之僑生及港澳學生人數高達2 萬8805 人，年增455人或1.6％，亦較100 學年大幅增加1萬3646人或90.0％，其中港澳生占43.5％最多，馬來西亞僑生占28.6％次之，特別的是來自越南的僑生大幅增加、占比增至11.1％，新南向國家僑生占比已逾半達52.9％。

教育部表示，我國數十年來之僑生教育推動，不僅厚植僑生對我國的認同及友好力量，亦形成我國對外拓展經貿、教育輸出、外交及國際交流的重要支點。

根據統計，107學年在台就學之僑生及港澳學生人數高達2萬8805人，男性1萬4841 人，略多於女性1 萬3964 人，與100 學年比較，男性增幅89.7％、微低於女性90.3％。

進一步分析107學年僑生及港澳學生之教育等級分布，以大專校院2萬4575 人（占85.3％）最多，高級中等學校3731 人（占13.0％）次之，國中、小則僅分別為164 人及335 人。教育部指出，與100 學年比較，隨法規鬆綁、建立多元招生管道、增加補助與獎學金及開辦建教僑生專班等措施，大專校院僑生及港澳學生人數增加1萬455人或 74.0％，高中增3171人或 566.3％，國中、小則無明顯變動。

按來源地區觀察，107 學年僑生及港澳學生中，97.6％來自亞洲，各來源地區以來自港澳之學生1 萬2517人最多（占43.5％），馬來西亞8249 人（占28.6％）次之；與100 學年比較，來自港澳之學生增加5645人或82.1％，馬來西亞之學生增加4011 人或94.6％，兩者合計占比達七成有餘，來自越南之學生大幅增加2965人或13 倍以上，占比亦自1.5％提升至11.1％。

此外，來自新南向國家者逐年增加，107 學年計有1萬5241 人，較103 學年9325 人，增加5916 人或63.4％，占全體僑生及港澳學生比率，亦逐年上升至107 學年52.9％。

另，107學年大專校院僑生及港澳學生，以國立台灣大學1395 人最多，淡江大學896 人及銘傳大學 763 人居 2、3 名，占該校全體學生比率均約 4％；高中人數較多者均設有建教僑生專班，以私立莊敬工家697 人（占該校全體學生14.6％）居首；國中小則以國內唯一專責學校之國立華僑高中附設國中部47人最多，全體國中學生均為僑生及港澳學生。

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