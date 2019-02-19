陸聯招和輔大逕轉國台辦指示 教育部：不應自我矮化

2019-02-19 22:32

〔記者林曉雲／台北報導〕部分中生向中國國台辦抱怨，輔大和成大有教師在課堂授課傳遞個人意識形態，中國海峽兩岸招生服務中心向我國的陸生聯招會反映此事，陸招會針對中生陳情事項，透過email向學校轉知中生及中方意見，並請學校提供回應說明，輔大逕依陸聯招訊息，轉成校內公文，提醒各系所中方立場及留意中生在校學習狀況。教育部今晚發新聞稿表示，陸聯招和輔大逕轉中國國台辦指導意見不妥，在與中國交流時，應秉持維護國格與學術自由立場，不應自我矮化。

教育部表示，陸聯招及輔大之處理，雖是回應中生陳情，但轉達方式援引中國國台辦指導意見確實不妥，已請陸聯招及輔大學校改善作業疏失，並請其應即澄清尊重教師專業立場，且授課將秉學術專業傳遞討論為原則，以維護學生學習權益。

另成大對於陸聯招緊急通知之回覆，強調學校倡導學術自由風氣、尊重個人學術理想，校方不以任何立場干預此學風與理想，惟適度提醒系所教師授課內容宜以學術專業傳遞為依歸，教育部表示，成大的回覆內容應為允當。

教育部重申，核定中生招生名額為我方權責，且不會以此干預大學學術自由或教師學術自主；教育部提醒陸聯招及學校，與中國交流時，應秉持維護國格與學術自由立場，不應自我矮化。

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