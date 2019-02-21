常常被說是「葉宜津的弟弟」 葉光章說出心裡話

2019-02-21 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕第一金證券董事長葉光章是立委葉宜津的弟弟，父親葉棟樑更曾代表國民黨當選國代，雖然出身自政治世家，不過葉光章如今卻在公股券商擔任董事長，面對外界質疑政治世家光環成助力，葉光章認為他沒辦法擺脫光環，但也沒必要擺脫。

根據《蘋果日報》報導，針對政治世家光環，葉光章表示，這是從小就發生的事，沒什麼好迴避，但就不會是阻力或助力，身為「葉宜津的弟弟」，他則說不會有什麼壓力，並坦言：「差8歲本來就是會被人稱是誰誰誰的弟弟，這是沒有安全感的人才會在意的事，這沒辦法擺脫，也沒必要擺脫。」而談到葉宜津，葉光章透露在結婚前還和姊姊同住，當時葉宜津要每天早上7點搭飛機到立院開會，擔任律師的他則是每天都睡得比葉宜津晚，覺得她真的很辛苦。

至於未來是否會從政，葉光章則說從小就沒有從政想法，而且也沒助選過，即使和姐姐感情再好也沒有，自己在台北上班也和政治沒關係，但講出來沒人信，所以就選擇不講。葉光章也強調，不會因為任何一人就讓他能在全世界最大會計師、律師事務所工作，每一步都是自己打拼而來。

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