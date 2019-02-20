屏東化製廠全停工…斃死禽畜無處去化 恐爆疫情危機

2019-02-20 23:48

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣境內3家禽畜化製處理廠連續遭環保署開罰，業者擔心被勒令停工，暫時停爐歲修，導致縣內每日上百噸斃死禽畜無處去化，地方民代擔心引發污染或疫情；縣府農業處則說，已和環保署及化製廠溝通，希望能儘快恢復作業，也籲請飼養業者勿任意棄置禽畜，以免受罰。

3家化製廠因臭味飄散問題，與地方居民關係緊繃，春節過後，環保署據報接連稽查及開罰，業者擔心被勒令停工，乾脆停爐歲修，直到污染問題改善為止，今天並聯合發表聲明，強調每家業者均已投入超過3500萬元在排水及空污防制等設備改善上，希望外界能給予時間，業者絕對會負起社會責任。

屏東縣議員許展維說，南部各縣市就只有屏東這3家化製廠，屏東縣是禽畜產業大縣，豬牛羊雞鴨養殖場超過3000家，每日產生的上百噸斃死畜禽目前無處可去化，養殖戶只能自行存放，天氣越來越熱，禽畜屍體持續腐爛及堆積，難保不會被任意丟棄引發環境污染，甚至爆發疫情，縣府應儘快解決。

農業處長黃國榮說，全台共7家化製廠，屏東縣就佔了3家，因為被民眾視為嫌惡設施，業者在地方上幾乎都面臨相同的環保抗爭問題，它卻是禽畜產業中不可或缺的一環，縣府近年來透過科技及經費的協助，輔導業者改善化製廠的設備，將持續與環保署及化製廠業者協調，希望能儘快恢復斃死禽畜的清運及去化作業。

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